سعر Distributed Training (SN38)
سعر Distributed Training (SN38) المباشر لليوم هو USD 1.069. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.36M. يتم تحديث سعر SN38 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Distributed Training الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Distributed Training خلال اليوم هو -8.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
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خلال اليوم، كان سعر Distributed Training مقابل USD هو $ -0.09420553454769 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Distributed Training مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Distributed Training مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Distributed Training مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.09420553454769
|-8.10%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Distributed Training: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-8.10%
-23.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trustless Decentralised Distributed Training
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