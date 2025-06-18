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سعر Distributed Training (SN38) المباشر لليوم هو USD 1.069 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.36M . يتم تحديث سعر SN38 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Distributed Training الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Distributed Training خلال اليوم هو -8.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M

أداء سعر Distributed Training (SN38) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Distributed Training مقابل USD هو $ -0.09420553454769 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Distributed Training مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Distributed Training مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Distributed Training مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.09420553454769 -8.10% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Distributed Training (SN38)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Distributed Training: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 24 ساعة مرتفع $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 عالية طوال الوقت $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -8.10% تغير السعر (7 أيام) -23.72%

معلومات سوق Distributed Training (SN38)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: