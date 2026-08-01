سعر Distorted Face اليوم

السعر المباشر لمشروع Distorted Face (DISTORTED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DISTORTED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DISTORTED.

يحتل Distorted Face حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,847.44، مع عرض متداول قدره 999.47M DISTORTED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DISTORTED بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0060108، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DISTORTED بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+12.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Distorted Face (DISTORTED)

القيمة السوقية $ 18.85K$ 18.85K $ 18.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.85K$ 18.85K $ 18.85K إمداد دورة التداول 999.47M 999.47M 999.47M إجمالي العرض 999,473,636.81351 999,473,636.81351 999,473,636.81351

القيمة السوقية الحالية لـ Distorted Face هي $ 18.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DISTORTED يبلغ 999.47M، مع إجمالي عرض 999473636.81351. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.85K.