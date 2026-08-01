سعر Dill اليوم

السعر المباشر لمشروع Dill (DL) اليوم هو $ 0.00187332، مع تغير بنسبة 0.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DL الحالي إلى USD هو $ 0.00187332 لكل DL.

يحتل Dill حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,219,884، مع عرض متداول قدره 1.19B DL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DL بين $ 0.00185623 (أدنى) و$ 0.00195185 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0176081، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00176035.

على المدى القصير، تحرك DL بمقدار +0.56% خلال الساعة الماضية و+0.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.35K.

معلومات سوق Dill (DL)

القيمة السوقية $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M الحجم (24 ساعة) $ 29.35K$ 29.35K $ 29.35K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.24M$ 11.24M $ 11.24M إمداد دورة التداول 1.19B 1.19B 1.19B إجمالي العرض 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dill هي $ 2.22M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.35K. العرض المتداول لـ DL يبلغ 1.19B، مع إجمالي عرض 6000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.24M.