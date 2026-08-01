سعر Dfyn Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Dfyn Network (DFYN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DFYN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DFYN.

يحتل Dfyn Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 55,183، مع عرض متداول قدره 193.58M DFYN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DFYN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 8.38، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DFYN بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و+0.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 70.67.

معلومات سوق Dfyn Network (DFYN)

القيمة السوقية $ 55.18K$ 55.18K $ 55.18K الحجم (24 ساعة) $ 70.67$ 70.67 $ 70.67 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 55.18K$ 55.18K $ 55.18K إمداد دورة التداول 193.58M 193.58M 193.58M إجمالي العرض 193,578,192.0 193,578,192.0 193,578,192.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dfyn Network هي $ 55.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 70.67. العرض المتداول لـ DFYN يبلغ 193.58M، مع إجمالي عرض 193578192.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 55.18K.