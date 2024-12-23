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سعر DexTools (DEXT) المباشر لليوم هو USD 0.365304 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.66M . يتم تحديث سعر DEXT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DexTools الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.53K - تغيير سعر DexTools خلال اليوم هو -3.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 78.48M

أداء سعر DexTools (DEXT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DexTools مقابل USD هو $ -0.0144481263597719 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DexTools مقابل USD هو $ -0.1115890841 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DexTools مقابل USD هو $ -0.1422877345 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DexTools مقابل USD هو $ -0.1427801085734973 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0144481263597719 -3.80% 30 يوم $ -0.1115890841 -30.54% 60 يوم $ -0.1422877345 -38.95% 90 يوم $ -0.1427801085734973 -28.10%

تحليل سعر DexTools (DEXT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DexTools: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.36119$ 0.36119 $ 0.36119 24 ساعة مرتفع $ 0.389897$ 0.389897 $ 0.389897 عالية طوال الوقت $ 1.067$ 1.067 $ 1.067 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -3.80% تغير السعر (7 أيام) -20.62%

معلومات سوق DexTools (DEXT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: