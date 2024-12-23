سعر DexTools (DEXT)
سعر DexTools (DEXT) المباشر لليوم هو USD 0.365304. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.66M. يتم تحديث سعر DEXT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DexTools الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.53K
- تغيير سعر DexTools خلال اليوم هو -3.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 78.48M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DEXT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DEXT.
خلال اليوم، كان سعر DexTools مقابل USD هو $ -0.0144481263597719 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DexTools مقابل USD هو $ -0.1115890841 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DexTools مقابل USD هو $ -0.1422877345 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DexTools مقابل USD هو $ -0.1427801085734973 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0144481263597719
|-3.80%
|30 يوم
|$ -0.1115890841
|-30.54%
|60 يوم
|$ -0.1422877345
|-38.95%
|90 يوم
|$ -0.1427801085734973
|-28.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DexTools: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-3.80%
-20.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DexTools is a trading assistant focused on Decentraliced exchanges.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DEXT إلى AUD
A$0.5844864
|1 DEXT إلى GBP
￡0.28859016
|1 DEXT إلى EUR
€0.3470388
|1 DEXT إلى USD
$0.365304
|1 DEXT إلى MYR
RM1.643868
|1 DEXT إلى TRY
₺12.85139472
|1 DEXT إلى JPY
¥57.17372904
|1 DEXT إلى RUB
₽37.54229208
|1 DEXT إلى INR
₹31.02892176
|1 DEXT إلى IDR
Rp5,891.99917512
|1 DEXT إلى PHP
₱21.49448736
|1 DEXT إلى EGP
￡E.18.57936144
|1 DEXT إلى BRL
R$2.22104832
|1 DEXT إلى CAD
C$0.52238472
|1 DEXT إلى BDT
৳43.47482904
|1 DEXT إلى NGN
₦565.48328592
|1 DEXT إلى UAH
₴15.25874808
|1 DEXT إلى VES
Bs18.630504
|1 DEXT إلى PKR
Rs101.27322792
|1 DEXT إلى KZT
₸191.05764504
|1 DEXT إلى THB
฿12.48974376
|1 DEXT إلى TWD
NT$11.91986952
|1 DEXT إلى CHF
Fr0.32512056
|1 DEXT إلى HKD
HK$2.83841208
|1 DEXT إلى MAD
.د.م3.66034608