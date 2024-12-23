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سعر DexTools (DEXT)

USD

مخطط سعر DexTools (DEXT) المباشر

$0.365304
$0.365304$0.365304
-3.80%(1D)

سعر DexTools (DEXT) لليوم

سعر DexTools (DEXT) المباشر لليوم هو USD 0.365304. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.66M. يتم تحديث سعر DEXT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DexTools الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.53K
- تغيير سعر DexTools خلال اليوم هو -3.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 78.48M

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أداء سعر DexTools (DEXT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DexTools مقابل USD هو $ -0.0144481263597719 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DexTools مقابل USD هو $ -0.1115890841 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DexTools مقابل USD هو $ -0.1422877345 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DexTools مقابل USD هو $ -0.1427801085734973 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0144481263597719-3.80%
30 يوم$ -0.1115890841-30.54%
60 يوم$ -0.1422877345-38.95%
90 يوم$ -0.1427801085734973-28.10%

تحليل سعر DexTools (DEXT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DexTools: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.36119
$ 0.36119$ 0.36119

$ 0.389897
$ 0.389897$ 0.389897

$ 1.067
$ 1.067$ 1.067

+0.26%

-3.80%

-20.62%

معلومات سوق DexTools (DEXT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 28.66M
$ 28.66M$ 28.66M

$ 89.53K
$ 89.53K$ 89.53K

78.48M
78.48M 78.48M

ما هو DexTools ( DEXT )

DexTools is a trading assistant focused on Decentraliced exchanges.

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المصدر DexTools (DEXT)

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