سعر Dev Protocol (DEV)
سعر Dev Protocol (DEV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.07K. يتم تحديث سعر DEV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dev Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Dev Protocol خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.52M
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خلال اليوم، كان سعر Dev Protocol مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dev Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dev Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dev Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0
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|60 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Dev Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.y
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