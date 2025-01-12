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سعر Dev Protocol (DEV) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.07K . يتم تحديث سعر DEV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dev Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Dev Protocol خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.52M

أداء سعر Dev Protocol (DEV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dev Protocol مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dev Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dev Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dev Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0 0.00% 60 يوم $ 0 0.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dev Protocol (DEV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dev Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 20.09$ 20.09 $ 20.09 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Dev Protocol (DEV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: