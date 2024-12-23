سعر DePINs (DEPINS)
سعر DePINs (DEPINS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.39M. يتم تحديث سعر DEPINS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DePINs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.09K
- تغيير سعر DePINs خلال اليوم هو -13.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.57B
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خلال اليوم، كان سعر DePINs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DePINs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DePINs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DePINs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.66%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DePINs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.67%
-13.66%
-29.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DEPINS is the first DePIN meme token, blending decentralized IoT infrastructure with community-driven governance. Launched through a fair claim process, DEPINS empowers its global community (CTO) to shape its future. With a focus on openness, transparency, and scalability, DEPINS represents a new era in decentralized ecosystems, combining utility and meme culture to drive engagement and adoption.
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