سعر DeHub (DHB)
سعر DeHub (DHB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.32M. يتم تحديث سعر DHB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeHub الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.62K
- تغيير سعر DeHub خلال اليوم هو -6.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.74B
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خلال اليوم، كان سعر DeHub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeHub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeHub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeHub مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.31%
|30 يوم
|$ 0
|-22.35%
|60 يوم
|$ 0
|+16.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeHub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.76%
-6.31%
-24.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeHub is a gaming and streaming protocol powered by its own DePIN of shared computing power, enabling truly censorship-resistant content hosting, transcoding, and delivery. It is designed to solve major challenges faced by legacy media apps, including centralised moderation, demonetisation, deplatforming, limited monetisation options, lack of data ownership, and restricted creative freedom for content creators worldwide. First launched in 2021 by a team of proven social media experts, gamers, and entrepreneurs.
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