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سعر DeHub (DHB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.32M . يتم تحديث سعر DHB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeHub الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.62K - تغيير سعر DeHub خلال اليوم هو -6.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.74B

أداء سعر DeHub (DHB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeHub مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeHub مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeHub مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeHub مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.31% 30 يوم $ 0 -22.35% 60 يوم $ 0 +16.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DeHub (DHB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeHub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.065827$ 0.065827 $ 0.065827 تغير السعر (1 ساعة) -0.76% تغير السعر (1يوم) -6.31% تغير السعر (7 أيام) -24.33%

معلومات سوق DeHub (DHB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: