احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FRIED مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FRIED.

سعر Deep Fried Memes (FRIED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.96K . يتم تحديث سعر FRIED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Deep Fried Memes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Deep Fried Memes خلال اليوم هو +3.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.73M

أداء سعر Deep Fried Memes (FRIED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Deep Fried Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Deep Fried Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Deep Fried Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Deep Fried Memes مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Deep Fried Memes (FRIED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Deep Fried Memes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +8.08% تغير السعر (1يوم) +3.64% تغير السعر (7 أيام) -14.16%

معلومات سوق Deep Fried Memes (FRIED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: