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سعر Decentr (DEC) المباشر لليوم هو USD 0.0020291 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 220.26K . يتم تحديث سعر DEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Decentr الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.05K - تغيير سعر Decentr خلال اليوم هو -12.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 108.77M

أداء سعر Decentr (DEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decentr مقابل USD هو $ -0.000281544958617991 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentr مقابل USD هو $ -0.0007377923 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentr مقابل USD هو $ +0.0007389834 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentr مقابل USD هو $ -0.000399927920136232 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000281544958617991 -12.18% 30 يوم $ -0.0007377923 -36.36% 60 يوم $ +0.0007389834 +36.42% 90 يوم $ -0.000399927920136232 -16.46%

تحليل سعر Decentr (DEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00159235$ 0.00159235 $ 0.00159235 24 ساعة مرتفع $ 0.00231388$ 0.00231388 $ 0.00231388 عالية طوال الوقت $ 0.610172$ 0.610172 $ 0.610172 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) -12.18% تغير السعر (7 أيام) -45.43%

معلومات سوق Decentr (DEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: