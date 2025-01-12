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سعر Datamine (DAM) المباشر لليوم هو USD 0.04731461 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 125.45K . يتم تحديث سعر DAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Datamine الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18K - تغيير سعر Datamine خلال اليوم هو +9.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.65M

أداء سعر Datamine (DAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Datamine مقابل USD هو $ +0.00395786 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Datamine مقابل USD هو $ +0.0030039762 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Datamine مقابل USD هو $ -0.0152025343 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Datamine مقابل USD هو $ +0.011666475801812404 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00395786 +9.13% 30 يوم $ +0.0030039762 +6.35% 60 يوم $ -0.0152025343 -32.13% 90 يوم $ +0.011666475801812404 +32.73%

تحليل سعر Datamine (DAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Datamine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04329781$ 0.04329781 $ 0.04329781 24 ساعة مرتفع $ 0.04729646$ 0.04729646 $ 0.04729646 عالية طوال الوقت $ 0.960724$ 0.960724 $ 0.960724 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) +9.13% تغير السعر (7 أيام) -7.70%

معلومات سوق Datamine (DAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: