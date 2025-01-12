سعر Datamine (DAM)
سعر Datamine (DAM) المباشر لليوم هو USD 0.04731461. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 125.45K. يتم تحديث سعر DAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Datamine الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18K
- تغيير سعر Datamine خلال اليوم هو +9.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.65M
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خلال اليوم، كان سعر Datamine مقابل USD هو $ +0.00395786 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Datamine مقابل USD هو $ +0.0030039762 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Datamine مقابل USD هو $ -0.0152025343 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Datamine مقابل USD هو $ +0.011666475801812404 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00395786
|+9.13%
|30 يوم
|$ +0.0030039762
|+6.35%
|60 يوم
|$ -0.0152025343
|-32.13%
|90 يوم
|$ +0.011666475801812404
|+32.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Datamine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
+9.13%
-7.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Datamine Crypto uses smart contracts to redefine DeFi by creating on-chain Supply and Demand equilibrium. FLUX tokens are generated every 15 seconds to be burned by Datamine (DAM) token holders.
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