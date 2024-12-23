سعر Data Lake (LAKE)
سعر Data Lake (LAKE) المباشر لليوم هو USD 0.00631701. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.84M. يتم تحديث سعر LAKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Data Lake الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.32K
- تغيير سعر Data Lake خلال اليوم هو -1.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.40B
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خلال اليوم، كان سعر Data Lake مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Data Lake مقابل USD هو $ -0.0029063185 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Data Lake مقابل USD هو $ +0.0042372551 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Data Lake مقابل USD هو $ +0.001120601821860026 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.41%
|30 يوم
|$ -0.0029063185
|-46.00%
|60 يوم
|$ +0.0042372551
|+67.08%
|90 يوم
|$ +0.001120601821860026
|+21.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Data Lake: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.70%
-1.41%
-33.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities.
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