احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LAKE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LAKE.

سعر Data Lake (LAKE) المباشر لليوم هو USD 0.00631701 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.84M . يتم تحديث سعر LAKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Data Lake الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.32K - تغيير سعر Data Lake خلال اليوم هو -1.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.40B

أداء سعر Data Lake (LAKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Data Lake مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Data Lake مقابل USD هو $ -0.0029063185 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Data Lake مقابل USD هو $ +0.0042372551 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Data Lake مقابل USD هو $ +0.001120601821860026 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.41% 30 يوم $ -0.0029063185 -46.00% 60 يوم $ +0.0042372551 +67.08% 90 يوم $ +0.001120601821860026 +21.56%

تحليل سعر Data Lake (LAKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Data Lake: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00547083$ 0.00547083 $ 0.00547083 24 ساعة مرتفع $ 0.00682141$ 0.00682141 $ 0.00682141 عالية طوال الوقت $ 0.04781821$ 0.04781821 $ 0.04781821 تغير السعر (1 ساعة) +1.70% تغير السعر (1يوم) -1.41% تغير السعر (7 أيام) -33.25%

معلومات سوق Data Lake (LAKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: