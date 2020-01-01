توكنوميكس Data Lake (LAKE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Data Lake (LAKE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Data Lake (LAKE) Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities. الموقع الرسمي: https://data-lake.co الوثيقة البيضاء: https://data-lake.co/whitepaper اشتر LAKE الآن!

توكنوميكس Data Lake (LAKE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Data Lake (LAKE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M إجمالي العرض: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B العرض المتداول: $ 1.56B $ 1.56B $ 1.56B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04781821 $ 0.04781821 $ 0.04781821 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00167587 $ 0.00167587 $ 0.00167587 معرفة المزيد عن سعر Data Lake (LAKE)

توكنوميكس Data Lake (LAKE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Data Lake (LAKE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LAKE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LAKE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LAKE، استكشف السعر المباشر لتوكن LAKE!

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