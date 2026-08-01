سعر Dasha اليوم

السعر المباشر لمشروع Dasha (VVAIFU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VVAIFU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VVAIFU.

يحتل Dasha حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 187,837، مع عرض متداول قدره 993.22M VVAIFU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VVAIFU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.20873، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VVAIFU بمقدار -0.33% خلال الساعة الماضية و-5.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 379.80.

معلومات سوق Dasha (VVAIFU)

القيمة السوقية $ 187.84K$ 187.84K $ 187.84K الحجم (24 ساعة) $ 379.80$ 379.80 $ 379.80 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 187.84K$ 187.84K $ 187.84K إمداد دورة التداول 993.22M 993.22M 993.22M إجمالي العرض 993,222,606.187093 993,222,606.187093 993,222,606.187093

القيمة السوقية الحالية لـ Dasha هي $ 187.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 379.80. العرض المتداول لـ VVAIFU يبلغ 993.22M، مع إجمالي عرض 993222606.187093. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 187.84K.