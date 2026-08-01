سعر DarkDrop اليوم

السعر المباشر لمشروع DarkDrop (DARKDROP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DARKDROP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DARKDROP.

يحتل DarkDrop حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9 756,26، مع عرض متداول قدره 999,96M DARKDROP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DARKDROP بين $ 0,0 (أدنى) و$ 0,0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DARKDROP بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2,60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DarkDrop (DARKDROP)

القيمة السوقية $ 9,76K$ 9,76K $ 9,76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9,76K$ 9,76K $ 9,76K إمداد دورة التداول 999,96M 999,96M 999,96M إجمالي العرض 999 955 138,607232 999 955 138,607232 999 955 138,607232

القيمة السوقية الحالية لـ DarkDrop هي $ 9,76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DARKDROP يبلغ 999,96M، مع إجمالي عرض 999955138.607232. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9,76K.