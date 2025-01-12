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سعر DarkCrypto (DARK) المباشر لليوم هو USD 0.00220359 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.79K . يتم تحديث سعر DARK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DarkCrypto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.60 - تغيير سعر DarkCrypto خلال اليوم هو -1.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 24.82M

أداء سعر DarkCrypto (DARK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DarkCrypto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DarkCrypto مقابل USD هو $ -0.0007663253 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DarkCrypto مقابل USD هو $ -0.0006779551 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DarkCrypto مقابل USD هو $ +0.000901305055667599 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.48% 30 يوم $ -0.0007663253 -34.77% 60 يوم $ -0.0006779551 -30.76% 90 يوم $ +0.000901305055667599 +69.21%

تحليل سعر DarkCrypto (DARK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DarkCrypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00219484$ 0.00219484 $ 0.00219484 24 ساعة مرتفع $ 0.00226074$ 0.00226074 $ 0.00226074 عالية طوال الوقت $ 23.86$ 23.86 $ 23.86 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -1.48% تغير السعر (7 أيام) -14.60%

معلومات سوق DarkCrypto (DARK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: