سعر DAN (DAN)
سعر DAN (DAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DAN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.78K
- تغيير سعر DAN خلال اليوم هو -15.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DAN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DAN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DAN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DAN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.53%
|30 يوم
|$ 0
|-49.92%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DAN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.30%
-15.53%
-31.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$DAN was created in order to pay homage to the founder of RADIX, Dan Hughes. We began as a memecoin, but transitioned to a utility token not long after launching. We are the first true passive income project on Radix with investment portfolios on multiple chains. Holders can stake on our site (DanXRD.xyz) to qualify for quarterly XRD passive income payouts. We pride ourselves on being fully transparent with the community and, through our holders-only discord, they can view all project wallets, investments, etc. We also partnered with N3bula Innovations and Kumodroid on Solana to provide holder-only access to their non-custodial CEX trading bot.
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