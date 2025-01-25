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سعر Cybertrader AI (CYB) المباشر لليوم هو USD 0.00031051 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 304.15K . يتم تحديث سعر CYB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cybertrader AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 220.73K - تغيير سعر Cybertrader AI خلال اليوم هو +5.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 975.00M

أداء سعر Cybertrader AI (CYB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cybertrader AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cybertrader AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cybertrader AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cybertrader AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cybertrader AI (CYB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cybertrader AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0002767$ 0.0002767 $ 0.0002767 24 ساعة مرتفع $ 0.00040129$ 0.00040129 $ 0.00040129 عالية طوال الوقت $ 0.00040129$ 0.00040129 $ 0.00040129 تغير السعر (1 ساعة) +2.65% تغير السعر (1يوم) +5.84% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Cybertrader AI (CYB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: