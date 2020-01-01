توكنوميكس Cybertrader AI (CYB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cybertrader AI (CYB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cybertrader AI (CYB) CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation. Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations الموقع الرسمي: https://cybertrader.bot/ الوثيقة البيضاء: https://cybertrader.bot/docs اشتر CYB الآن!

توكنوميكس Cybertrader AI (CYB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cybertrader AI (CYB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.29K $ 16.29K $ 16.29K إجمالي العرض: $ 967.44M $ 967.44M $ 967.44M العرض المتداول: $ 967.44M $ 967.44M $ 967.44M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.29K $ 16.29K $ 16.29K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00127982 $ 0.00127982 $ 0.00127982 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Cybertrader AI (CYB)

توكنوميكس Cybertrader AI (CYB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cybertrader AI (CYB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CYB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CYB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CYB، استكشف السعر المباشر لتوكن CYB!

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