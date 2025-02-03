سعر CUSTODIY (CTY)
سعر CUSTODIY (CTY) المباشر لليوم هو USD 1.98. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CUSTODIY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.69K
- تغيير سعر CUSTODIY خلال اليوم هو -1.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CTY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CTY.
خلال اليوم، كان سعر CUSTODIY مقابل USD هو $ -0.027236274313044 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CUSTODIY مقابل USD هو $ -1.0362702240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CUSTODIY مقابل USD هو $ -1.6886952720 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CUSTODIY مقابل USD هو $ -0.588084133684212 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.027236274313044
|-1.35%
|30 يوم
|$ -1.0362702240
|-52.33%
|60 يوم
|$ -1.6886952720
|-85.28%
|90 يوم
|$ -0.588084133684212
|-22.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CUSTODIY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.06%
-1.35%
+14.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Custodiy is the Platform for the creation of Smart contracts. WEBSITE WEB3 integrated directly with the bnb chain. WEBAPP to open contracts on multiple chains: ETH, BINANCE. The use of stable coins guarantees the stability of the value held by the contract. CustodIy uses stablecoins such as USDT, USDC, PAX, BUSD. All services on the Custodiy Webapp, such as opening contracts or archiving documents are paid for via CTY token
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CTY إلى AUD
A$3.2274
|1 CTY إلى GBP
￡1.6038
|1 CTY إلى EUR
€1.9206
|1 CTY إلى USD
$1.98
|1 CTY إلى MYR
RM8.91
|1 CTY إلى TRY
₺71.0424
|1 CTY إلى JPY
¥308.3454
|1 CTY إلى RUB
₽197.9208
|1 CTY إلى INR
₹172.062
|1 CTY إلى IDR
Rp32,459.0112
|1 CTY إلى PHP
₱116.127
|1 CTY إلى EGP
￡E.100.782
|1 CTY إلى BRL
R$11.5632
|1 CTY إلى CAD
C$2.9106
|1 CTY إلى BDT
৳244.7082
|1 CTY إلى NGN
₦3,327.7266
|1 CTY إلى UAH
₴83.6748
|1 CTY إلى VES
Bs114.84
|1 CTY إلى PKR
Rs559.7856
|1 CTY إلى KZT
₸1,039.9158
|1 CTY إلى THB
฿67.4586
|1 CTY إلى TWD
NT$65.4984
|1 CTY إلى CHF
Fr1.8018
|1 CTY إلى HKD
HK$15.4242
|1 CTY إلى MAD
.د.م20.1366