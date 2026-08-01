سعر crypto guy اليوم

السعر المباشر لمشروع crypto guy (CRYPTO GUY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRYPTO GUY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CRYPTO GUY.

يحتل crypto guy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,816، مع عرض متداول قدره 950.00M CRYPTO GUY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRYPTO GUY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00152308، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CRYPTO GUY بمقدار -0.27% خلال الساعة الماضية و-15.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق crypto guy (CRYPTO GUY)

القيمة السوقية $ 27.82K$ 27.82K $ 27.82K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.28K$ 29.28K $ 29.28K إمداد دورة التداول 950.00M 950.00M 950.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ crypto guy هي $ 27.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRYPTO GUY يبلغ 950.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.28K.