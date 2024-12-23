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سعر Crypterium (CRPT) المباشر لليوم هو USD 0.01525027 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M . يتم تحديث سعر CRPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypterium الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 399.48 - تغيير سعر Crypterium خلال اليوم هو +1.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 84.97M

أداء سعر Crypterium (CRPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypterium مقابل USD هو $ +0.00020969 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypterium مقابل USD هو $ -0.0090526014 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypterium مقابل USD هو $ -0.0014704051 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypterium مقابل USD هو $ +0.00077913854111159 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00020969 +1.39% 30 يوم $ -0.0090526014 -59.36% 60 يوم $ -0.0014704051 -9.64% 90 يوم $ +0.00077913854111159 +5.38%

تحليل سعر Crypterium (CRPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypterium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01310991$ 0.01310991 $ 0.01310991 24 ساعة مرتفع $ 0.01568473$ 0.01568473 $ 0.01568473 عالية طوال الوقت $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +1.39% تغير السعر (7 أيام) +1.08%

معلومات سوق Crypterium (CRPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: