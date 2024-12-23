سعر Crypterium (CRPT)
سعر Crypterium (CRPT) المباشر لليوم هو USD 0.01525027. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M. يتم تحديث سعر CRPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypterium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 399.48
- تغيير سعر Crypterium خلال اليوم هو +1.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 84.97M
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خلال اليوم، كان سعر Crypterium مقابل USD هو $ +0.00020969 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypterium مقابل USD هو $ -0.0090526014 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypterium مقابل USD هو $ -0.0014704051 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypterium مقابل USD هو $ +0.00077913854111159 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00020969
|+1.39%
|30 يوم
|$ -0.0090526014
|-59.36%
|60 يوم
|$ -0.0014704051
|-9.64%
|90 يوم
|$ +0.00077913854111159
|+5.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypterium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+1.39%
+1.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crypterium is revolutionary digital mobile cryptobank. Crypterium is aiming on provision of comprehensive vertical integrated services, considering collaboration with other cryptocurrency solutions and teams of blockchain enthusiasts.
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