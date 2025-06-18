سعر Cryfi (CRYFI)
سعر Cryfi (CRYFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 206.42K. يتم تحديث سعر CRYFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cryfi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Cryfi خلال اليوم هو -8.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRYFI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRYFI.
خلال اليوم، كان سعر Cryfi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cryfi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cryfi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cryfi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cryfi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.66%
-8.40%
-55.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place. What makes it different? - Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records. - Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more. - Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI. - Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we’re building the first social layer for verified trading.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Cryfi (CRYFI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CRYFI والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CRYFI إلى VND
₫--
|1 CRYFI إلى AUD
A$--
|1 CRYFI إلى GBP
￡--
|1 CRYFI إلى EUR
€--
|1 CRYFI إلى USD
$--
|1 CRYFI إلى MYR
RM--
|1 CRYFI إلى TRY
₺--
|1 CRYFI إلى JPY
¥--
|1 CRYFI إلى RUB
₽--
|1 CRYFI إلى INR
₹--
|1 CRYFI إلى IDR
Rp--
|1 CRYFI إلى KRW
₩--
|1 CRYFI إلى PHP
₱--
|1 CRYFI إلى EGP
￡E.--
|1 CRYFI إلى BRL
R$--
|1 CRYFI إلى CAD
C$--
|1 CRYFI إلى BDT
৳--
|1 CRYFI إلى NGN
₦--
|1 CRYFI إلى UAH
₴--
|1 CRYFI إلى VES
Bs--
|1 CRYFI إلى PKR
Rs--
|1 CRYFI إلى KZT
₸--
|1 CRYFI إلى THB
฿--
|1 CRYFI إلى TWD
NT$--
|1 CRYFI إلى AED
د.إ--
|1 CRYFI إلى CHF
Fr--
|1 CRYFI إلى HKD
HK$--
|1 CRYFI إلى MAD
.د.م--
|1 CRYFI إلى MXN
$--