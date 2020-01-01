توكنوميكس Cryfi (CRYFI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cryfi (CRYFI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cryfi (CRYFI) What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place. What makes it different? Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records.

Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more.

Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI.

Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we’re building the first social layer for verified trading. الموقع الرسمي: https://cryfi.app/ الوثيقة البيضاء: https://cryfi.gitbook.io/cryfi اشتر CRYFI الآن!

توكنوميكس Cryfi (CRYFI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cryfi (CRYFI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 213.53K $ 213.53K $ 213.53K إجمالي العرض: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M العرض المتداول: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 213.53K $ 213.53K $ 213.53K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00021354 $ 0.00021354 $ 0.00021354 معرفة المزيد عن سعر Cryfi (CRYFI)

توكنوميكس Cryfi (CRYFI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cryfi (CRYFI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CRYFI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CRYFI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CRYFI، استكشف السعر المباشر لتوكن CRYFI!

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