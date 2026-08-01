سعر CRUDE اليوم

السعر المباشر لمشروع CRUDE (CRUDE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRUDE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CRUDE.

يحتل CRUDE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,072، مع عرض متداول قدره 100.00B CRUDE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRUDE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CRUDE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CRUDE (CRUDE)

القيمة السوقية $ 26.07K$ 26.07K $ 26.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.07K$ 26.07K $ 26.07K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CRUDE هي $ 26.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRUDE يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.07K.