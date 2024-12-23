سعر Crodie (CRODIE)
سعر Crodie (CRODIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 411.91K. يتم تحديث سعر CRODIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crodie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.60K
- تغيير سعر Crodie خلال اليوم هو -3.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 975.73M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRODIE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRODIE.
خلال اليوم، كان سعر Crodie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crodie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crodie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crodie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.77%
|30 يوم
|$ 0
|-56.98%
|60 يوم
|$ 0
|-63.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crodie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.07%
-3.77%
-30.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
For All The Cats. $CRODIE
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CRODIE إلى AUD
A$--
|1 CRODIE إلى GBP
￡--
|1 CRODIE إلى EUR
€--
|1 CRODIE إلى USD
$--
|1 CRODIE إلى MYR
RM--
|1 CRODIE إلى TRY
₺--
|1 CRODIE إلى JPY
¥--
|1 CRODIE إلى RUB
₽--
|1 CRODIE إلى INR
₹--
|1 CRODIE إلى IDR
Rp--
|1 CRODIE إلى PHP
₱--
|1 CRODIE إلى EGP
￡E.--
|1 CRODIE إلى BRL
R$--
|1 CRODIE إلى CAD
C$--
|1 CRODIE إلى BDT
৳--
|1 CRODIE إلى NGN
₦--
|1 CRODIE إلى UAH
₴--
|1 CRODIE إلى VES
Bs--
|1 CRODIE إلى PKR
Rs--
|1 CRODIE إلى KZT
₸--
|1 CRODIE إلى THB
฿--
|1 CRODIE إلى TWD
NT$--
|1 CRODIE إلى CHF
Fr--
|1 CRODIE إلى HKD
HK$--
|1 CRODIE إلى MAD
.د.م--