سعر CRIME (CRIME)
سعر CRIME (CRIME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 249.77K. يتم تحديث سعر CRIME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CRIME الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CRIME خلال اليوم هو -25.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.75B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRIME مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRIME.
خلال اليوم، كان سعر CRIME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CRIME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CRIME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CRIME مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-25.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CRIME: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.20%
-25.86%
-69.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CRIME is a meme token built on the Avalanche blockchain, designed to leverage the speed and low-cost transactions offered by Avalanche's ecosystem. It serves as a community-driven asset with a focus on engagement and fun within the meme token space. CRIME utilizes decentralized governance and aims to foster a strong and active community. Its primary purpose is to offer a lighthearted and accessible entry point into the world of cryptocurrency while maintaining the core principles of decentralization and security.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس CRIME (CRIME) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CRIME والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CRIME إلى VND
₫--
|1 CRIME إلى AUD
A$--
|1 CRIME إلى GBP
￡--
|1 CRIME إلى EUR
€--
|1 CRIME إلى USD
$--
|1 CRIME إلى MYR
RM--
|1 CRIME إلى TRY
₺--
|1 CRIME إلى JPY
¥--
|1 CRIME إلى RUB
₽--
|1 CRIME إلى INR
₹--
|1 CRIME إلى IDR
Rp--
|1 CRIME إلى KRW
₩--
|1 CRIME إلى PHP
₱--
|1 CRIME إلى EGP
￡E.--
|1 CRIME إلى BRL
R$--
|1 CRIME إلى CAD
C$--
|1 CRIME إلى BDT
৳--
|1 CRIME إلى NGN
₦--
|1 CRIME إلى UAH
₴--
|1 CRIME إلى VES
Bs--
|1 CRIME إلى PKR
Rs--
|1 CRIME إلى KZT
₸--
|1 CRIME إلى THB
฿--
|1 CRIME إلى TWD
NT$--
|1 CRIME إلى AED
د.إ--
|1 CRIME إلى CHF
Fr--
|1 CRIME إلى HKD
HK$--
|1 CRIME إلى MAD
.د.م--
|1 CRIME إلى MXN
$--