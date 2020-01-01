توكنوميكس CRIME (CRIME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CRIME (CRIME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CRIME (CRIME) CRIME is a meme token built on the Avalanche blockchain, designed to leverage the speed and low-cost transactions offered by Avalanche's ecosystem. It serves as a community-driven asset with a focus on engagement and fun within the meme token space. CRIME utilizes decentralized governance and aims to foster a strong and active community. Its primary purpose is to offer a lighthearted and accessible entry point into the world of cryptocurrency while maintaining the core principles of decentralization and security. الموقع الرسمي: https://arena.social/community/0xC55Fa890fd62c25c85D46f57aC972f3F30839E2F اشتر CRIME الآن!

توكنوميكس CRIME (CRIME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CRIME (CRIME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 62.69K $ 62.69K $ 62.69K إجمالي العرض: $ 9.75B $ 9.75B $ 9.75B العرض المتداول: $ 9.75B $ 9.75B $ 9.75B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 62.69K $ 62.69K $ 62.69K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00023521 $ 0.00023521 $ 0.00023521 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000634 $ 0.00000634 $ 0.00000634 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر CRIME (CRIME)

توكنوميكس CRIME (CRIME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CRIME (CRIME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CRIME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CRIME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CRIME، استكشف السعر المباشر لتوكن CRIME!

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