احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر COVE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر COVE.

سعر Cove Quant (COVE) المباشر لليوم هو USD 0.0013066 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M . يتم تحديث سعر COVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cove Quant الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 484.87K - تغيير سعر Cove Quant خلال اليوم هو +42.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر Cove Quant (COVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cove Quant مقابل USD هو $ +0.00039141 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cove Quant مقابل USD هو $ -0.0001068887 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cove Quant مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cove Quant مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00039141 +42.77% 30 يوم $ -0.0001068887 -8.18% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cove Quant (COVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cove Quant: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00172768$ 0.00172768 $ 0.00172768 عالية طوال الوقت $ 0.00362715$ 0.00362715 $ 0.00362715 تغير السعر (1 ساعة) -9.50% تغير السعر (1يوم) +42.77% تغير السعر (7 أيام) +19.77%

معلومات سوق Cove Quant (COVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: