سعر Cortisol Level اليوم

السعر المباشر لمشروع Cortisol Level (CORTISOL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CORTISOL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CORTISOL.

يحتل Cortisol Level حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,006، مع عرض متداول قدره 999.74M CORTISOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CORTISOL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CORTISOL بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-32.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Cortisol Level (CORTISOL)

القيمة السوقية $ 28.01K$ 28.01K $ 28.01K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.01K$ 28.01K $ 28.01K إمداد دورة التداول 999.74M 999.74M 999.74M إجمالي العرض 999,741,795.875641 999,741,795.875641 999,741,795.875641

القيمة السوقية الحالية لـ Cortisol Level هي $ 28.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CORTISOL يبلغ 999.74M، مع إجمالي عرض 999741795.875641. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.01K.