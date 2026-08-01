سعر Copper Penguin اليوم

السعر المباشر لمشروع Copper Penguin (COPPERPENGUIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COPPERPENGUIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل COPPERPENGUIN.

يحتل Copper Penguin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,848.79، مع عرض متداول قدره 969.40M COPPERPENGUIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COPPERPENGUIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COPPERPENGUIN بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-10.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Copper Penguin (COPPERPENGUIN)

القيمة السوقية $ 14.85K$ 14.85K $ 14.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.85K$ 14.85K $ 14.85K إمداد دورة التداول 969.40M 969.40M 969.40M إجمالي العرض 969,403,120.580339 969,403,120.580339 969,403,120.580339

القيمة السوقية الحالية لـ Copper Penguin هي $ 14.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COPPERPENGUIN يبلغ 969.40M، مع إجمالي عرض 969403120.580339. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.85K.