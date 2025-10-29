معلومات سعر Compound USDC (CUSDC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.02520731 $ 0.02520731 $ 0.02520731 24 ساعة منخفض $ 0.0252721 $ 0.0252721 $ 0.0252721 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.02520731$ 0.02520731 $ 0.02520731 24 ساعة مرتفع $ 0.0252721$ 0.0252721 $ 0.0252721 عالية طوال الوقت $ 0.220912$ 0.220912 $ 0.220912 أدنى سعر $ 0.00620705$ 0.00620705 $ 0.00620705 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +0.06%

سعر Compound USDC (CUSDC) في الوقت الحقيقي هو $0.0252566. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CUSDC بين أدنى سعر $ 0.02520731 وأعلى سعر $ 0.0252721، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCUSDC على الإطلاق هو $ 0.220912، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00620705.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CUSDC -0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.02% على مدار 24 ساعة، و +0.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Compound USDC (CUSDC)

القيمة السوقية $ 31.89M$ 31.89M $ 31.89M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.89M$ 31.89M $ 31.89M إمداد دورة التداول 1.26B 1.26B 1.26B إجمالي العرض 1,262,772,173.643191 1,262,772,173.643191 1,262,772,173.643191

القيمة السوقية الحالية لـ Compound USDC هي $ 31.89M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CUSDC يبلغ 1.26B، مع إجمالي عرض 1262772173.643191. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.89M.