سعر Compendium (CMFI)
سعر Compendium (CMFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.24K. يتم تحديث سعر CMFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Compendium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.83
- تغيير سعر Compendium خلال اليوم هو +0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 118.69M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CMFI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CMFI.
خلال اليوم، كان سعر Compendium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Compendium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Compendium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Compendium مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.18%
|30 يوم
|$ 0
|-20.96%
|60 يوم
|$ 0
|-20.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Compendium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+0.18%
-9.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Compendium offers useful tools to help make life in the crypto markets and metaverse simpler. Trade manually, build your own algorithmic strategies, or have one of our many automated systems do it for you in just a few clicks. CMFI is the native utility token for the expanding Compendium trading tool ecosystem. Managed by the Compendium Foundation to scale interactions with Compendium, Compendex, and other on-platform integrations within Solana and other blockchains.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CMFI إلى AUD
A$--
|1 CMFI إلى GBP
￡--
|1 CMFI إلى EUR
€--
|1 CMFI إلى USD
$--
|1 CMFI إلى MYR
RM--
|1 CMFI إلى TRY
₺--
|1 CMFI إلى JPY
¥--
|1 CMFI إلى RUB
₽--
|1 CMFI إلى INR
₹--
|1 CMFI إلى IDR
Rp--
|1 CMFI إلى PHP
₱--
|1 CMFI إلى EGP
￡E.--
|1 CMFI إلى BRL
R$--
|1 CMFI إلى CAD
C$--
|1 CMFI إلى BDT
৳--
|1 CMFI إلى NGN
₦--
|1 CMFI إلى UAH
₴--
|1 CMFI إلى VES
Bs--
|1 CMFI إلى PKR
Rs--
|1 CMFI إلى KZT
₸--
|1 CMFI إلى THB
฿--
|1 CMFI إلى TWD
NT$--
|1 CMFI إلى CHF
Fr--
|1 CMFI إلى HKD
HK$--
|1 CMFI إلى MAD
.د.م--