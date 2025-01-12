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سعر Compendium (CMFI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.24K . يتم تحديث سعر CMFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Compendium الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.83 - تغيير سعر Compendium خلال اليوم هو +0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 118.69M

أداء سعر Compendium (CMFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Compendium مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Compendium مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Compendium مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Compendium مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.18% 30 يوم $ 0 -20.96% 60 يوم $ 0 -20.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Compendium (CMFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Compendium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.138556$ 0.138556 $ 0.138556 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +0.18% تغير السعر (7 أيام) -9.50%

معلومات سوق Compendium (CMFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: