سعر Coder GF (CODERGF)
سعر Coder GF (CODERGF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 898.56K. يتم تحديث سعر CODERGF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coder GF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04M
- تغيير سعر Coder GF خلال اليوم هو -22.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر Coder GF مقابل USD هو $ -0.000266223586444284 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coder GF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coder GF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coder GF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000266223586444284
|-22.89%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coder GF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.14%
-22.89%
-68.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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