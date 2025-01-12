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سعر Coder GF (CODERGF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 898.56K . يتم تحديث سعر CODERGF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coder GF الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04M - تغيير سعر Coder GF خلال اليوم هو -22.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر Coder GF (CODERGF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coder GF مقابل USD هو $ -0.000266223586444284 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coder GF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coder GF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coder GF مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000266223586444284 -22.89% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Coder GF (CODERGF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coder GF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.0012698$ 0.0012698 $ 0.0012698 عالية طوال الوقت $ 0.00527432$ 0.00527432 $ 0.00527432 تغير السعر (1 ساعة) +3.14% تغير السعر (1يوم) -22.89% تغير السعر (7 أيام) -68.71%

معلومات سوق Coder GF (CODERGF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: