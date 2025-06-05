سعر Code Sprout (SPROUT)
سعر Code Sprout (SPROUT) المباشر لليوم هو USD 0.00006309. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.08K. يتم تحديث سعر SPROUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Code Sprout الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Code Sprout خلال اليوم هو +1.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Code Sprout مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Code Sprout مقابل USD هو $ -0.0000513726 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Code Sprout مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Code Sprout مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.68%
|30 يوم
|$ -0.0000513726
|-81.42%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Code Sprout: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.03%
+1.68%
-50.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Code Sprout is an innovative educational platform designed to make learning programming/coding accessible and engaging for everyone. The platform provides a structured learning environment where users can develop coding skills through a combination of theory and practical application. At its core, Code Sprout addresses the challenges many face when learning to code: information overload, the gap between theory and practice, and difficulty maintaining momentum. The platform's thoughtfully designed curriculum breaks down complex programming concepts into digestible modules, creating a clear path for learners to follow. What distinguishes Code Sprout is its three-part learning approach: comprehensive text-based lessons, an integrated code playground for hands-on practice, and expert-led video tutorials. This multi-modal approach accommodates different learning styles and reinforces concepts through varied engagement. So what exactly is Code Sprout? Its a platform making coding education accessible to everyone through engaging, interactive, and completely free learning.
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