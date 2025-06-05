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سعر Code Sprout (SPROUT) المباشر لليوم هو USD 0.00006309 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.08K . يتم تحديث سعر SPROUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Code Sprout الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Code Sprout خلال اليوم هو +1.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Code Sprout (SPROUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Code Sprout مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Code Sprout مقابل USD هو $ -0.0000513726 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Code Sprout مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Code Sprout مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.68% 30 يوم $ -0.0000513726 -81.42% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Code Sprout (SPROUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Code Sprout: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00005682$ 0.00005682 $ 0.00005682 24 ساعة مرتفع $ 0.00006326$ 0.00006326 $ 0.00006326 عالية طوال الوقت $ 0.00095645$ 0.00095645 $ 0.00095645 تغير السعر (1 ساعة) +2.03% تغير السعر (1يوم) +1.68% تغير السعر (7 أيام) -50.48%

معلومات سوق Code Sprout (SPROUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: