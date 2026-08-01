سعر Cobot اليوم

السعر المباشر لمشروع Cobot (COBOT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COBOT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل COBOT.

يحتل Cobot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,191، مع عرض متداول قدره 291.24M COBOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COBOT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00596208، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COBOT بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و+0.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Cobot (COBOT)

القيمة السوقية $ 25.19K$ 25.19K $ 25.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 60.18K$ 60.18K $ 60.18K إمداد دورة التداول 291.24M 291.24M 291.24M إجمالي العرض 695,738,601.4000063 695,738,601.4000063 695,738,601.4000063

القيمة السوقية الحالية لـ Cobot هي $ 25.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COBOT يبلغ 291.24M، مع إجمالي عرض 695738601.4000063. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.18K.