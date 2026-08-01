سعر CLUDE اليوم

السعر المباشر لمشروع CLUDE (CLUDE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLUDE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLUDE.

يحتل CLUDE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 570,905، مع عرض متداول قدره 999.96M CLUDE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLUDE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00406108، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLUDE بمقدار -1.87% خلال الساعة الماضية و+31.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.07K.

معلومات سوق CLUDE (CLUDE)

القيمة السوقية $ 570.91K$ 570.91K $ 570.91K الحجم (24 ساعة) $ 54.07K$ 54.07K $ 54.07K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 570.91K$ 570.91K $ 570.91K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,959,406.884111 999,959,406.884111 999,959,406.884111

القيمة السوقية الحالية لـ CLUDE هي $ 570.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.07K. العرض المتداول لـ CLUDE يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999959406.884111. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 570.91K.