سعر clawfred اليوم

السعر المباشر لمشروع clawfred (FRED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FRED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FRED.

يحتل clawfred حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,637، مع عرض متداول قدره 97.88B FRED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FRED بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FRED بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق clawfred (FRED)

القيمة السوقية $ 29.64K$ 29.64K $ 29.64K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.28K$ 30.28K $ 30.28K إمداد دورة التداول 97.88B 97.88B 97.88B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ clawfred هي $ 29.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FRED يبلغ 97.88B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.28K.