سعر ClawCloudX اليوم

السعر المباشر لمشروع ClawCloudX (CLOUDX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLOUDX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLOUDX.

يحتل ClawCloudX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,501، مع عرض متداول قدره 100.00B CLOUDX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLOUDX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLOUDX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ClawCloudX (CLOUDX)

القيمة السوقية $ 25.50K$ 25.50K $ 25.50K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.50K$ 25.50K $ 25.50K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ ClawCloudX هي $ 25.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLOUDX يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.50K.