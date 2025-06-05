سعر Cirus (CIRUS)
سعر Cirus (CIRUS) المباشر لليوم هو USD 0.00116808. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 249.03K. يتم تحديث سعر CIRUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cirus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Cirus خلال اليوم هو -0.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 213.20M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CIRUS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CIRUS.
خلال اليوم، كان سعر Cirus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cirus مقابل USD هو $ -0.0002305645 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cirus مقابل USD هو $ -0.0002504965 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cirus مقابل USD هو $ -0.0003599365201064172 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.67%
|30 يوم
|$ -0.0002305645
|-19.73%
|60 يوم
|$ -0.0002504965
|-21.44%
|90 يوم
|$ -0.0003599365201064172
|-23.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cirus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-0.67%
-18.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency. Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps. While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It’s your Data, Own it!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CIRUS إلى VND
₫30.7380252
|1 CIRUS إلى AUD
A$0.0017988432
|1 CIRUS إلى GBP
￡0.0008526984
|1 CIRUS إلى EUR
€0.0010162296
|1 CIRUS إلى USD
$0.00116808
|1 CIRUS إلى MYR
RM0.0049526592
|1 CIRUS إلى TRY
₺0.0459172248
|1 CIRUS إلى JPY
¥0.1669303128
|1 CIRUS إلى RUB
₽0.09257034
|1 CIRUS إلى INR
₹0.1003147104
|1 CIRUS إلى IDR
Rp19.1488493952
|1 CIRUS إلى KRW
₩1.5870586152
|1 CIRUS إلى PHP
₱0.0649686096
|1 CIRUS إلى EGP
￡E.0.0580068528
|1 CIRUS إلى BRL
R$0.0065762904
|1 CIRUS إلى CAD
C$0.0015885888
|1 CIRUS إلى BDT
৳0.1426692912
|1 CIRUS إلى NGN
₦1.8423892224
|1 CIRUS إلى UAH
₴0.0483935544
|1 CIRUS إلى VES
Bs0.11330376
|1 CIRUS إلى PKR
Rs0.32939856
|1 CIRUS إلى KZT
₸0.595954416
|1 CIRUS إلى THB
฿0.0380326848
|1 CIRUS إلى TWD
NT$0.0349139112
|1 CIRUS إلى AED
د.إ0.0042868536
|1 CIRUS إلى CHF
Fr0.0009461448
|1 CIRUS إلى HKD
HK$0.0091577472
|1 CIRUS إلى MAD
.د.م0.0107346552
|1 CIRUS إلى MXN
$0.0224154552