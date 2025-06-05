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سعر Cirus (CIRUS) المباشر لليوم هو USD 0.00116808 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 249.03K . يتم تحديث سعر CIRUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cirus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Cirus خلال اليوم هو -0.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 213.20M

أداء سعر Cirus (CIRUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cirus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cirus مقابل USD هو $ -0.0002305645 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cirus مقابل USD هو $ -0.0002504965 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cirus مقابل USD هو $ -0.0003599365201064172 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.67% 30 يوم $ -0.0002305645 -19.73% 60 يوم $ -0.0002504965 -21.44% 90 يوم $ -0.0003599365201064172 -23.55%

تحليل سعر Cirus (CIRUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cirus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00113514$ 0.00113514 $ 0.00113514 24 ساعة مرتفع $ 0.00119438$ 0.00119438 $ 0.00119438 عالية طوال الوقت $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.67% تغير السعر (7 أيام) -18.21%

معلومات سوق Cirus (CIRUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: