سعر chudhouse اليوم

السعر المباشر لمشروع chudhouse (CHUDHOUSE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5,03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHUDHOUSE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHUDHOUSE.

يحتل chudhouse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33 781، مع عرض متداول قدره 995,06M CHUDHOUSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHUDHOUSE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,0019328، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHUDHOUSE بمقدار -0,54% خلال الساعة الماضية و+6,35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق chudhouse (CHUDHOUSE)

القيمة السوقية $ 33,78K$ 33,78K $ 33,78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33,78K$ 33,78K $ 33,78K إمداد دورة التداول 995,06M 995,06M 995,06M إجمالي العرض 995 061 778,31801 995 061 778,31801 995 061 778,31801

القيمة السوقية الحالية لـ chudhouse هي $ 33,78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHUDHOUSE يبلغ 995,06M، مع إجمالي عرض 995061778.31801. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33,78K.