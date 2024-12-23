سعر chillcapy (CHILLCAPY)
سعر chillcapy (CHILLCAPY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.10K. يتم تحديث سعر CHILLCAPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق chillcapy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.23K
- تغيير سعر chillcapy خلال اليوم هو -24.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 949.98M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHILLCAPY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHILLCAPY.
خلال اليوم، كان سعر chillcapy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر chillcapy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر chillcapy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر chillcapy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-24.89%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر chillcapy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
-24.89%
-45.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Created by visionary Google Earth cofounder Chikai, who is also the former Web3 Director at Niantic (think Pokémon Go!), ChillCapy seeks to transcend the norms of the meme coin ecosystem by prioritizing personal values, blending innovation, AI art, and strong community engagement to explore crypto’s untapped potential. Oh, and our chill Dev Chikai burned 5% of the total supply just for the meme, and donated his remaining 5% share to start the community fund 🔥 Join the movement—and just chill! 🦫
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CHILLCAPY إلى AUD
A$--
|1 CHILLCAPY إلى GBP
￡--
|1 CHILLCAPY إلى EUR
€--
|1 CHILLCAPY إلى USD
$--
|1 CHILLCAPY إلى MYR
RM--
|1 CHILLCAPY إلى TRY
₺--
|1 CHILLCAPY إلى JPY
¥--
|1 CHILLCAPY إلى RUB
₽--
|1 CHILLCAPY إلى INR
₹--
|1 CHILLCAPY إلى IDR
Rp--
|1 CHILLCAPY إلى PHP
₱--
|1 CHILLCAPY إلى EGP
￡E.--
|1 CHILLCAPY إلى BRL
R$--
|1 CHILLCAPY إلى CAD
C$--
|1 CHILLCAPY إلى BDT
৳--
|1 CHILLCAPY إلى NGN
₦--
|1 CHILLCAPY إلى UAH
₴--
|1 CHILLCAPY إلى VES
Bs--
|1 CHILLCAPY إلى PKR
Rs--
|1 CHILLCAPY إلى KZT
₸--
|1 CHILLCAPY إلى THB
฿--
|1 CHILLCAPY إلى TWD
NT$--
|1 CHILLCAPY إلى CHF
Fr--
|1 CHILLCAPY إلى HKD
HK$--
|1 CHILLCAPY إلى MAD
.د.م--