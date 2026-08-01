سعر Cheyenne اليوم

السعر المباشر لمشروع Cheyenne (CHEYENNE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHEYENNE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHEYENNE.

يحتل Cheyenne حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 47,838، مع عرض متداول قدره 977.46M CHEYENNE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHEYENNE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.085541، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHEYENNE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+8.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Cheyenne (CHEYENNE)

القيمة السوقية $ 47.84K$ 47.84K $ 47.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 47.84K$ 47.84K $ 47.84K إمداد دورة التداول 977.46M 977.46M 977.46M إجمالي العرض 977,460,539.976369 977,460,539.976369 977,460,539.976369

القيمة السوقية الحالية لـ Cheyenne هي $ 47.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHEYENNE يبلغ 977.46M، مع إجمالي عرض 977460539.976369. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.84K.