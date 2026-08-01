سعر Changex اليوم

السعر المباشر لمشروع Changex (CHANGE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHANGE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHANGE.

يحتل Changex حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 80,874، مع عرض متداول قدره 202.43M CHANGE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHANGE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.123067، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHANGE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 298.53.

معلومات سوق Changex (CHANGE)

القيمة السوقية $ 80.87K$ 80.87K $ 80.87K الحجم (24 ساعة) $ 298.53$ 298.53 $ 298.53 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 169.79K$ 169.79K $ 169.79K إمداد دورة التداول 202.43M 202.43M 202.43M إجمالي العرض 425,000,000.0 425,000,000.0 425,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Changex هي $ 80.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 298.53. العرض المتداول لـ CHANGE يبلغ 202.43M، مع إجمالي عرض 425000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 169.79K.