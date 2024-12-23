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سعر ChainPort (PORTX) المباشر لليوم هو USD 0.001751 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 299.66K . يتم تحديث سعر PORTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ChainPort الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.52K - تغيير سعر ChainPort خلال اليوم هو +0.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 171.13M

أداء سعر ChainPort (PORTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ChainPort مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ChainPort مقابل USD هو $ -0.0001405828 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ChainPort مقابل USD هو $ -0.0005323488 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ChainPort مقابل USD هو $ +0.0002487222223133204 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.97% 30 يوم $ -0.0001405828 -8.02% 60 يوم $ -0.0005323488 -30.40% 90 يوم $ +0.0002487222223133204 +16.56%

تحليل سعر ChainPort (PORTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ChainPort: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00173371$ 0.00173371 $ 0.00173371 24 ساعة مرتفع $ 0.00180103$ 0.00180103 $ 0.00180103 عالية طوال الوقت $ 0.127139$ 0.127139 $ 0.127139 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +0.97% تغير السعر (7 أيام) -11.37%

معلومات سوق ChainPort (PORTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: