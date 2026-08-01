سعر CHAD Token اليوم

السعر المباشر لمشروع CHAD Token (CHAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHAD.

يحتل CHAD Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 104,201، مع عرض متداول قدره 5.00B CHAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHAD بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHAD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+7.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CHAD Token (CHAD)

القيمة السوقية $ 104.20K$ 104.20K $ 104.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 104.20K$ 104.20K $ 104.20K إمداد دورة التداول 5.00B 5.00B 5.00B إجمالي العرض 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CHAD Token هي $ 104.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHAD يبلغ 5.00B، مع إجمالي عرض 5000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.20K.