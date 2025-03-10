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سعر CGAI (CGAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 509.11K . يتم تحديث سعر CGAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CGAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.30K - تغيير سعر CGAI خلال اليوم هو -22.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 566.22M

أداء سعر CGAI (CGAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CGAI مقابل USD هو $ -0.00026281029486085 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CGAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CGAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CGAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00026281029486085 -22.61% 30 يوم $ 0 -59.16% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CGAI (CGAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CGAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.0011718$ 0.0011718 $ 0.0011718 عالية طوال الوقت $ 0.00526633$ 0.00526633 $ 0.00526633 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -22.61% تغير السعر (7 أيام) -30.65%

معلومات سوق CGAI (CGAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: