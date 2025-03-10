سعر CGAI (CGAI)
سعر CGAI (CGAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 509.11K. يتم تحديث سعر CGAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CGAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.30K
- تغيير سعر CGAI خلال اليوم هو -22.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 566.22M
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خلال اليوم، كان سعر CGAI مقابل USD هو $ -0.00026281029486085 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CGAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CGAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CGAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00026281029486085
|-22.61%
|30 يوم
|$ 0
|-59.16%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CGAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
-22.61%
-30.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data. CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value. Key utilities include: - AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio). - Secure tokenization and decentralized storage of files. - Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana. CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact.
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