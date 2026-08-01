سعر CatFu اليوم

السعر المباشر لمشروع CatFu (CATFU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 91.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CATFU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CATFU.

يحتل CatFu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43,303، مع عرض متداول قدره 999.83M CATFU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CATFU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CATFU بمقدار +36.99% خلال الساعة الماضية و+327.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CatFu (CATFU)

القيمة السوقية $ 43.30K$ 43.30K $ 43.30K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.30K$ 43.30K $ 43.30K إمداد دورة التداول 999.83M 999.83M 999.83M إجمالي العرض 999,828,496.829772 999,828,496.829772 999,828,496.829772

القيمة السوقية الحالية لـ CatFu هي $ 43.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CATFU يبلغ 999.83M، مع إجمالي عرض 999828496.829772. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.30K.