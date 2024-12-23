سعر CATEX (CATEX)
سعر CATEX (CATEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.83M. يتم تحديث سعر CATEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CATEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.90
- تغيير سعر CATEX خلال اليوم هو -1.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 403.75B
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خلال اليوم، كان سعر CATEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CATEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CATEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CATEX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.96%
|30 يوم
|$ 0
|-0.34%
|60 يوم
|$ 0
|+7.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CATEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.84%
-1.96%
-9.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CATEX strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The CATEX community is robust and supportive, encouraging each other to succeed.
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