توكنوميكس Catex (CATX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Catex (CATX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Catex (CATX) Catex is a next-generation decentralized exchange (DEX) built on the Unichain blockchain. It functions as a "MetaDEX," meaning it's a layer built on top of another DEX, in this case, Uniswap v4. The project aims to improve the decentralized finance (DeFi) space by offering a secure, automated, and capital-efficient marketplace for liquidity. At its core, Catex is designed to simplify and enhance the experience of providing liquidity to Uniswap. It achieves this through automated liquidity management (ALM), a ve(3,3) governance model, and strategic incentives. The overall vision is to create a modular and transparent DeFi ecosystem where anyone can easily deploy, vote on, or earn from various liquidity strategies. الموقع الرسمي: https://www.catex.fi اشتر CATX الآن!

توكنوميكس Catex (CATX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Catex (CATX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 247.31K $ 247.31K $ 247.31K إجمالي العرض: $ 114.85M $ 114.85M $ 114.85M العرض المتداول: $ 13.77M $ 13.77M $ 13.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01947332 $ 0.01947332 $ 0.01947332 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01377235 $ 0.01377235 $ 0.01377235 السعر الحالي: $ 0.01805792 $ 0.01805792 $ 0.01805792 معرفة المزيد عن سعر Catex (CATX)

توكنوميكس Catex (CATX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Catex (CATX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CATX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CATX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CATX، استكشف السعر المباشر لتوكن CATX!

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